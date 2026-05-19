Metro D a Roma il nuovo progetto | ecco quando partono i lavori e tutte le fermate

A Roma si torna a discutere dello sviluppo della rete metropolitana, con l’obiettivo di completare alcune linee e potenziarne altre. Nel nuovo piano sono inclusi i lavori per la Metro D, che collegherà quartieri finora poco serviti, e l’ampliamento della linea B, con proposte di prolungamenti verso zone di interesse strategico. I cantieri per la Metro D dovrebbero partire a breve, e si conoscono già alcune delle fermate previste lungo il percorso.

A Roma si torna a ragionare sulla sua metropolitana come su una rete da completare, non più soltanto da rattoppare: nel nuovo piano entrano la Metro D, pensata per collegare quadranti oggi distanti, e l’ampliamento della linea B, con nuove ipotesi di prolungamento verso aree strategiche della città. Un progetto che promette di cambiare gli spostamenti quotidiani, ridurre le distanze e portare più trasporto pubblico dove oggi la domanda resta altissima. Ma quale sarà il percorso della nuova Metro? E quando partiranno i lavori? LEGGI ANCHE: I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: «In silenzio come nelle cattedrali» Metro D a Roma: il tracciato della nuova linea gialla, le fermate e il potenziamento della Metro B. 🔗 Leggi su Funweek.it

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METRO A: NUOVI ANNUNCI SUI TRENI CAF!

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