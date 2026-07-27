Da questa mattina, la circolazione dei treni della metro linea 2 a Napoli è stata modificata tra le stazioni di Montesanto e piazza Amedeo. La Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che i lavori di potenziamento e manutenzione nelle stazioni coinvolte sono in corso, causando variazioni sulle corse e possibili ritardi. Le modifiche resteranno in vigore fino a nuove comunicazioni.

In una nota stampa Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) spiega che «prosegue i lavori di potenziamento e manutenzione nelle stazioni di Napoli Montesanto e Napoli Piazza Amedeo, lungo la metropolitana Linea 2 di Napoli, nell’ambito del programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della Campania volto a garantire standard elevati di qualità, sostenibilità e comfort. Per consentire la piena operatività dei cantieri la fermata di Napoli Montesanto sarà inibita al servizio viaggiatori dal 4 al 19 agosto e dal 20 agosto al 4 settembre la fermata di Napoli Piazza Amedeo: i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Lavori a Napoli Montesanto e piazza Amedeo, modifiche alla circolazione dei treni della metro linea 2

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Linea 2 Napoli, riaperta dopo 90 giorni la stazione di Montesanto

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