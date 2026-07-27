Meteo Roma del 27-07-2026 ore 19 | 15
Il 27 luglio 2026, alle 19:15, il meteo a Roma prevede condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Nord, al mattino, si registrano condizioni di tempo soleggiato e assenza di piogge. La giornata si caratterizza per temperature elevate e assenza di precipitazioni significative. Le previsioni indicano un clima asciutto e soleggiato nella maggior parte delle regioni italiane.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Gran parte delle regioni qualche addensamento residuo su Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna nel pomeriggio qualche innocua addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte sereno o poco nuvoloso al prove in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali al centro tempo stabile È soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata dalla mattina alla sera senza fenomeni degni di nota non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle isole al mattino cieli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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