Meteo la settimana parte con i temporali al Sud ma è in arrivo una lunga fase di caldo | fino a 7 gradi sopra la media entro il weekend

Da gazzettadelsud.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Sud Italia, questa mattina si sono registrati acquazzoni e temporali su Puglia, Campania e Sicilia, causati dalla saccatura in transito sul Mediterraneo centrale. La perturbazione porta condizioni instabili nella regione, mentre nel resto del paese il cielo rimane più sereno. Entro il weekend, è previsto un aumento delle temperature, con valori fino a 7 gradi sopra la media stagionale, accompagnato da un lungo periodo di caldo.

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L'ultima settimana di luglio inizia con quel che resta della saccatura del weekend in transito sul Mediterraneo centrale. Giornata che inizia con condizioni meteo instabili sulle regioni del Sud Italia con acquazzoni e temporali sparsi su Puglia, Campania e Sicilia. Generale miglioramento comunque nel corso delle prossime ore con fenomeni in attenuazione ovunque. La tendenza: torna il caldo fino ai primi giorni di agosto Nel pomeriggio da segnalare solo qualche isolata pioggia sull'Appennino centrale. Prossimi giorni che vedranno condizioni meteo asciutte su buona parte dell'Italia salvo un po' di instabilità residua sulla Sicilia per la presenza di una piccola goccia d'aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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