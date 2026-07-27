Meteo la settimana parte con i temporali al Sud ma è in arrivo una lunga fase di caldo | fino a 7 gradi sopra la media entro il weekend
Al Sud Italia, questa mattina si sono registrati acquazzoni e temporali su Puglia, Campania e Sicilia, causati dalla saccatura in transito sul Mediterraneo centrale. La perturbazione porta condizioni instabili nella regione, mentre nel resto del paese il cielo rimane più sereno. Entro il weekend, è previsto un aumento delle temperature, con valori fino a 7 gradi sopra la media stagionale, accompagnato da un lungo periodo di caldo.
L'ultima settimana di luglio inizia con quel che resta della saccatura del weekend in transito sul Mediterraneo centrale. Giornata che inizia con condizioni meteo instabili sulle regioni del Sud Italia con acquazzoni e temporali sparsi su Puglia, Campania e Sicilia. Generale miglioramento comunque nel corso delle prossime ore con fenomeni in attenuazione ovunque. La tendenza: torna il caldo fino ai primi giorni di agosto Nel pomeriggio da segnalare solo qualche isolata pioggia sull'Appennino centrale. Prossimi giorni che vedranno condizioni meteo asciutte su buona parte dell'Italia salvo un po' di instabilità residua sulla Sicilia per la presenza di una piccola goccia d'aria fresca in quota. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
METEO: PROSEGUE FLUSSO ARIA ARTICA E MALTEMPO AL SUD ITALIA, MA FINO A QUANDO SVOLTA MITE DA PASQUA
Notizie e thread social correlati
Allerta meteo, temporali in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando (e al Sud temperature sopra i 40 gradi)Un fronte di temporali si sta formando su alcune zone del nord Italia, con piogge e fulmini previsti nel pomeriggio.
Previsioni meteo Lazio fine maggio: prima ondata di caldo anomalo, a Roma fino a 7 gradi sopra la mediaLunedì 25 maggio, a Roma, le temperature massime raggiungeranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale.
Temi più discussi: Meteo Lazio - Temporali in arrivo, localmente anche forti. Il tempo dei prossimi giorni; Meteo, il lento calo termico al centro-nord ma resta caldo al sud e sulle isole; Addio al caldo record: quando arriva il fresco e quanto caleranno le temperature; Previsioni meteo, allerta temporali al Centro-Sud. Poi torna il caldo.
NOVITA' nelle #previsionimeteo aggiornate fino al weekend https://www.centrometeoemiliaromagna.com/previsioni-meteo Si conferma una seconda parte della settimana con temperature sotto media e tempo a tratti variabile Elevata probabilità d facebook
Tra il 26 e il 29 luglio potrebbe aprirsi una nuova finestra dinamica. Dopo il ridimensionamento del caldo di questa settimana, gli ultimi aggiornamenti iniziano a mostrare un segnale interessante per la parte finale del mese, il possibile ingresso di una saccatur x.com
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di caloreOggi previsto cielo nuvoloso con pioggia leggera, allarme pioggia, con temperature tra 24° e 32°. Oggi previsto cielo nuvoloso con pioggia leggera, uv molto elevato, mare mosso, allarme pioggia, con ... meteo.it
Meteo: Nuova settimana, avvio con temporali al Sud, poi rimonta l'alta pressione subtropicaleCome anticipato, l'inizio della settimana sarà ancora influenzato da una residua instabilità. Nella giornata di Lunedì 27 i fenomeni interesseranno soprattutto alcune aree del Sud, per effetto del fro ... ilmeteo.it