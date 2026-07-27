Meteo la settimana parte con i temporali al Sud ma è in arrivo una lunga fase di caldo | fino a 7 gradi sopra la media entro il weekend

Notizia in breve

Al Sud Italia, questa mattina si sono registrati acquazzoni e temporali su Puglia, Campania e Sicilia, causati dalla saccatura in transito sul Mediterraneo centrale. La perturbazione porta condizioni instabili nella regione, mentre nel resto del paese il cielo rimane più sereno. Entro il weekend, è previsto un aumento delle temperature, con valori fino a 7 gradi sopra la media stagionale, accompagnato da un lungo periodo di caldo.