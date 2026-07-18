Un fronte di temporali si sta formando su alcune zone del nord Italia, con piogge e fulmini previsti nel pomeriggio. Nel frattempo, al sud, le temperature superano i 40 gradi, mantenendo il clima molto caldo. L’anticiclone africano continua a influenzare le regioni centro-meridionali, mantenendo il caldo anche durante il weekend. Le previsioni indicano un possibile aumento dei temporali nelle prossime ore in alcune aree del nord.

L’anticiclone africano resiste tenacemente sulle regioni centro meridionali e dopo un venerdì rovente è pronto a portare ancora caldo intenso per tutto il weekend con massime diffusamente superiori ai 40°C. Gli impedisce di risalire troppo in latitudine una circolazione di bassa pressione che si è organizzata nei pressi della Danimarca. Per questo motivo il grande caldo non raggiunge il Nord Italia che invece ha fatto i conti e in parte ancora li farà con temporali localmente intensi, legati proprio a quella circolazione instabile. Inizia dunque un weekend a due facce che vedrà ancora qualche temporale al Nord ma non diffuso in un contesto termico normale e la prosecuzione dell’ondata di caldo rovente sulle regioni centro meridionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Allerta meteo, temporali in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando (e al Sud temperature sopra i 40 gradi)

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Allerta Meteo, DOPPIO ALLARME: super caldo in arrivo fino a +35°C, e continuano i forti temporali!

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