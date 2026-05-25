Previsioni meteo Lazio fine maggio | prima ondata di caldo anomalo a Roma fino a 7 gradi sopra la media

Temperature massime fino a 7 gradi al di sopra della media stagionale sono le previsioni del meteo a Roma per lunedì 25 maggio e per i prossimi giorni. Giovedì forse pioggia sul Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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Meteo: sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano, con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodoL’ultima settimana di maggio si preannuncia molto calda, con temperature che superano di circa 10 gradi la media stagionale.

Meteo, arriva la prima ondata di caldo pre-estivo: temperature fino a 34 gradiDopo settimane di cielo nuvoloso e temperature inferiori alla media, il clima si stabilizza su tutta la penisola e il sole torna a splendere.

Temi più discussi: Meteo Lazio 7 giorni e week end; Che tempo fa nel weekend del 23 e 24 maggio 2026 a Roma e nel Lazio: Sole e caldo, estate in anticipo; Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Previsioni traffico-meteo weekend 22-24 maggio 2026.

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: cielo pressocché sereno o poco nuvoloso max in lieve aumento 28/29°C nelle pianure interne, 24/26°C sulla costa Più info e aggiornamenti anche nel fine settimana arpae.it/it/temi-ambien… x.com

Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenzaLa tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede il picco del caldo anomalo, in particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio. meteo.it

Previsioni Meteo di Maggio reddit

Meteo LAZIO - Previsioni fino a 15 giorniLunedì, regna l'anticiclone africano sulla regione. Anche questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o localmente poco nuvoloso ... ilmeteo.it