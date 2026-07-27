Messi un regalo in oro ai compagni argentina | la rivelazione di lady Senesi

Notizia in breve

La compagna di Senesi ha condiviso sui social un regalo ricevuto dai compagni di nazionale. Si tratta di borracce dorate personalizzate, destinate a tutti i giocatori, utili per bere il mate. Tra i destinatari c’è anche il difensore, reduce dal Mondiale con l’Argentina. La foto mostra le borracce lucide e decorate con i nomi dei calciatori. La condivisione ha attirato l’attenzione degli utenti online.