Lionel Messi ha consegnato a ciascuno dei 25 compagni di squadra uno zaino personalizzato, un kit da mate e una borraccia Stanley, come gesto di ringraziamento dopo il Mondiale disputato negli Stati Uniti, Canada e Messico. I regali sono stati condivisi sui social, dove sono stati mostrati i dettagli di ciascun dono. La consegna è avvenuta dopo la fine della competizione, senza comunicazioni ufficiali sulle motivazioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito al gesto.

Lionel Messi ha fatto un regalo a ciascuno dei 25 compagni che hanno partecipato con lui all'ultimo Mondiale con l'Argentina. Esattamente uno zaino personalizzato, un kit da mate e una borraccia Stanley come ringraziamento per la loro partecipazione alla rassegna iridata andata in scena in Usa, Canada e Messico. A rivelare il dono della Pulce è stata Kelci-Rose Bowers, giocatrice del Bournemouth e fidanzata del difensore Marcos Senesi, in un post sul social network TikTok. Lo zaino in particolare è personalizzato (porta il nome del calciatore che lo ha ricevuto), mentre sulla borraccia dorata c'è il logo dello stesso Messi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi, regalo ai compagni dopo il Mondiale: il retroscena sui social

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Le Football Portugais n'aurait jamais dû exister

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