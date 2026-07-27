lady senesi svela i regali di messi

La compagna di un difensore argentino ha condiviso sui social i regali ricevuti dai compagni dell'Albiceleste. Tra i doni, uno zaino personalizzato, un kit da mate e una borraccia Stanley. I regali sono stati mostrati in un post senza ulteriori commenti. Nessuna informazione è stata fornita sui destinatari specifici o sul contesto dell'omaggio.

La compagna del difensore argentino ha mostrato sui social i regali che Leo ha fatto ai compagni dell'Albiceleste: uno zaino personalizzato, un kit da mate e una borraccia Stanley. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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