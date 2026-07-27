Dopo la finale del Mondiale 2026, Lionel Messi ha pubblicato un messaggio di ringraziamento rivolto ai suoi compagni di squadra. Nonostante la sconfitta contro la Spagna, il capitano argentino ha deciso di condividere un pensiero speciale, lasciando un ricordo per la squadra. Messi ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante il torneo, sottolineando il legame con i compagni e il percorso affrontato insieme.

Lionel Messi ha scelto un modo speciale per salutare e ringraziare i compagni dell'Argentina. Al termine del Mondiale 2026, nonostante la delusione per la sconfitta nella finale contro la Spagna, il capitano dell'Albiceleste ha voluto lasciare un ricordo alla squadra. Un regalo per tutti i 25 compagni di nazionale. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico. Ogni giocatore ha ricevuto un kit personalizzato con diversi elementi legati alla storia dell'Argentina e alle tradizioni dello spogliatoio. A svelare il contenuto del regalo è stata Kelci-Rose Bowers, compagna del difensore Marcos Senesi, attraverso un video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Messi "ringrazia" i suoi compagni di Nazionale: mate per tutti e un ricordo speciale

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