In memoria di un’insegnante, sono stati raccolti 562 euro, destinati alla Fondazione Maic e all’Ordine francescano secolare di Pistoia. La somma deriva da donazioni di studenti, colleghi e persone della comunità, in ricordo del suo contributo alla scuola e alla comunità locale. Nessuna informazione aggiuntiva su modalità o data dell’evento.

Aveva dato tanto alla scuola e alla comunità e in sua memoria sono stati raccolti 562 euro, ripartiti con donazioni alla Fondazione Maic e all’Ordine francescano secolare di Pistoia. Doretta Gonfiantini si è spenta il 24 giugno a 67 anni: aglianese, anche se da diversi anni si era trasferita con la famiglia a Le Piastre, per oltre quarant’anni aveva insegnato alla scuola primaria dell’istituto Bartolomeo Sestini di Agliana. Sono state le ex colleghe a promuovere la raccolta a scopo di beneficenza, con il sostegno della dirigente Angela Desideri e di tutto il personale: un gesto di generosità per ricordare una maestra accogliente con tutti. "Era competente, intelligente, ironica, sorridente, empatica, un vulcano di idee – così la ricordano le ex colleghe – e riusciva a vedere sempre il lato positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel ricordo di ’Dori’: "Un’insegnante speciale, amata da tutti"

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