Un prototipo della nuova Mercedes AMG GT ha preso fuoco durante un test su strada in Sierra Nevada, in Spagna. L'incidente è avvenuto mentre il veicolo era impegnato in una sessione di prova. Non sono stati segnalati feriti tra le persone presenti. La casa automobilistica non ha ancora fornito dettagli specifici sulle cause dell’incendio o sui danni al veicolo. La situazione è stata gestita sul posto senza ulteriori complicazioni.

Momenti di paura in Spagna, dove un prototipo della nuova generazione della Mercedes Amg Gt è andato a fuoco nel corso di un test su strada in Sierra Nevada. L'evento è stato rilanciato sui social dall'utente Instagram @kikisnevadapgarage, che ha ripreso i momenti immediatamente successivi allo scoppio dell'incendio, in cui l'auto, con una livrea camuffata, è avvolta dalle fiamme e da una densa colonna di fumo. L'episodio non ha avuto gravi conseguenze: non sono state segnalate persone ferite e l'incendio non si è propagato alla vegetazione circostante, eventualità che avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Amg Gt a fuoco durante un test in Spagna, cosa è successo

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Why a Russian Influencer Burned His Mercedes-AMG GT63 S

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