La nuova Mercedes AMG GT Coupé 4 elettrica combina un motore a flusso assiale con una batteria ad alte prestazioni, sviluppando una potenza massima di 476 cavalli. La vettura presenta un design aerodinamico e un telaio leggero, con dettagli specifici per migliorare la distribuzione del peso. La batteria è posizionata sotto il pianale, garantendo stabilità e spazio per gli occupanti. La vettura offre un’autonomia di circa 500 chilometri e può ricaricarsi fino all’80% in circa 20 minuti con la ricarica rapida.

È stata ufficialmente presentata la nuova Mercedes Amg GT Coupé4, la nuova sportiva a quattro porte a trazione elettrica. Basata sull’architettura ad alte prestazioni Amg.Ea, la nuova Coupé4 interpreta lo spirito pionieristico di Affalterbach introducendo una serie di innovazioni tecniche. Al centro del progetto c'è un nuovo concept di propulsione, sviluppato con un approccio orientato alle performance e adottato per la prima volta su una vettura elettrica di serie. La tecnologia dei motori a flusso assiale, abbinata a una batteria ad alte prestazioni, dà vita a un sistema capace non solo di sprigionare potenza, ma anche di richiamarla con continuità, ridefinendo gli standard del segmento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Amg GT Coupé4: com'è fatta la nuova Gt elettrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New Mercedes AMG GT 4 Door Coupe With Brad Pitt And George Russell

Sullo stesso argomento

Mario Biondi: "Che brio con la Mercedes Amg GT"Lo scorso 10 aprile è uscito Prova d'autore, il primo album con canzoni tutte in italiano di Mario Biondi.

Mario Biondi: "Con le moto ho smesso, ora mi diverto con la Mercedes Amg GT"A 20 anni dal grande successo di This Is What You Are che ha lanciato la sua carriera, il 10 aprile è uscito Prova d'autore, il nuovo album di Mario...

Mercedes?AMG GT Coupé4: un brivido da 1.169 CV: x.com

Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica: fino a 1.169 CV, autonomia, prestazioni e prezziMercedes-AMG GT Coupé4 elettrica: 1.169 CV, 860 kW, 0-100 in 2,1 s, batteria 106 kWh e autonomia fino a 700 km. Scheda tecnica e prezzi. newsauto.it

Mercedes Amg Gt Coupé4, design e allestimenti della nuova supercar elettricaPrima Mercedes Amg completamente elettrica, la Amg Gt Coupé4 sarà proposta nelle versioni Gt 55 da 816 cavalli e Gt 63 da 1.169 cv. Lo 0 a 100 km orari richiede 2,1 secondi. La velocità massima è 300 ... tg24.sky.it