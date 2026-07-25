Mercedes 30 anni di Safety Car in F1 | dalla C 36 Amg alla nuova Amg GT 63 Pro 4Matic+

Notizia in breve

In occasione del Gran Premio in Ungheria, la Safety Car della Formula 1 è stata sostituita con una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+. Questo modello ha preso il posto della precedente Gt Black Series e sarà utilizzato in caso di incidenti in pista durante l’evento in programma dal 24 al 26 luglio 2026. La vettura rappresenta l’ultima evoluzione del veicolo di sicurezza, sostituendo un modello che era in uso da circa 30 anni.