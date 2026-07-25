Mercedes 30 anni di Safety Car in F1 | dalla C 36 Amg alla nuova Amg GT 63 Pro 4Matic+
In occasione del Gran Premio in Ungheria, la Safety Car della Formula 1 è stata sostituita con una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+. Questo modello ha preso il posto della precedente Gt Black Series e sarà utilizzato in caso di incidenti in pista durante l’evento in programma dal 24 al 26 luglio 2026. La vettura rappresenta l’ultima evoluzione del veicolo di sicurezza, sostituendo un modello che era in uso da circa 30 anni.
La Formula 1 cambia Safety Car, e lo fa in grande stile. In Ungheria debutta la Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ che, dall'appuntamento in programma nel fine settimana (24-26 luglio 2026) all'Hungaroring, prende il posto della Gt Black Series alla guida del gruppo in caso di incidente in pista. È la quattordicesima vettura della Stella a ricoprire questo ruolo dal 1996, ma soprattutto la prima nella storia della Formula 1 ad essere equipaggiata con la trazione integrale. Non si tratta di un debutto qualunque, dato che per l'occasione la vettura affidata a Bernd Mayländer sfoggerà una livrea speciale in rosso e nero per celebrare i trent'anni di Mercedes come fornitore delle vetture di sicurezza in F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BMW Race Chaos Contact, Safety Car, and Strategy!
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30 ANNI IN QUESTO GIRO Mercedes-AMG celebra 30 anni come Safety Car ufficiale della Formula 1 con la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, quattordicesimo modello della Stella a ricoprire questo ruolo. Il debutto è previsto al GP d'Ungher facebook
Livrea celebrativa per la Safety Car per festeggiare i 30 anni di fornitura #Mercedes #F1 #HungarianGP x.com
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