Mercato Milan LIVE | Sulla trequarti Karetsas o Savinho Leão verso la Turchia

Sulla trequarti, il Milan valuta Karetsas e Savinho, mentre Leão è in trattativa per un trasferimento in Turchia. La società rossonera sta definendo le prossime mosse di mercato, con le operazioni in corso di valutazione. Nessun annuncio ufficiale è stato comunicato finora. La sessione di mercato rimane aperta con diverse possibilità ancora da concretizzare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, continuiamo a raccontarvi le evoluzioni di questa finestra trasferimenti. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e ha riaccolto Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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