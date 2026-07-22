Mercato Milan LIVE | Comotto rinnova Leao in Turchia? Karetsas si allontana Foden sfuma

Un difensore ha firmato il rinnovo del contratto, mentre un attaccante è stato accostato alla Turchia. La trattativa per un centrocampista greco si è raffreddata e un'operazione con un centrocampista inglese sembra sfumata. Nel frattempo, il club continua a lavorare per rinforzare la rosa, ma senza conferme ufficiali sui nomi coinvolti. La sessione di mercato prosegue con diverse trattative ancora aperte.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 22 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a breve siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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