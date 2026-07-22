Oggi, il Milan ha in programma di formalizzare il rinnovo di Comotto. Leao non si trova attualmente in Turchia, mentre Karetsas si sta allontanando dalla trattativa con il club. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti su diverse trattative e movimenti di mercato legati ai rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 22 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a breve siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Comotto, oggi il rinnovo. Leao in Turchia? Karetsas si allontana

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IL PUNTO DEL MERCATO. Kostic, Comotto e Camarda già tonici. Parte lavventura di Amorim.

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