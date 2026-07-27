di Alberto Petrosilli Il difensore inglese Stones ha accettato la proposta nerazzurra: ora resta da formalizzare l’intesa. Tutti gli aggiornamenti. L’ Inter è pronta ad accogliere John Stones, che avrebbe dato il proprio assenso verbale al trasferimento in nerazzurro. Il difensore inglese è destinato a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu, con l’accordo tra le parti ormai a un passo dalla definizione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Manchester City, terminata con la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, Stones è rimasto svincolato ed è quindi libero di firmare con un nuovo club. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Mercato Inter, c’è il sì di John Stones: accordo verbale e firma sempre più vicina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato InterLInter Studia il Colpo a Zero! Pronti 35 Milioni

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, piovono conferme! Accordo verbale con Bisseck: rinnovo fino al 2031 sempre più vicinoIl difensore tedesco ha accettato l’offerta dell’Inter e l’accordo verbale è stato raggiunto.

Leggi anche: Stones dice sì all’Inter: accordo verbale e biennale da quattro milioni a stagione

Temi più discussi: Calciomercato Inter, Chivu freme per Romero ma il prezzo resta alto e il club è prudente; L'Inter prova ad accelerare per Romero; Inter su Romero, c'è la conferma di Ausilio: Ci stiamo lavorando; Inter, si stringe per Romero: formula alla Akanji, così i nerazzurri possono chiudere.

Inter, in difesa c'è la variabile Pavard: come cambiano le mosse di mercato dei nerazzurri x.com

Juve, bomba di mercato a parametro zero: C'è la chiamata, sfida all'Inter per il top playerJuve e Inter si contendono John Stones a parametro zero. L'inglese spinge per la Serie A: tutti i dettagli della clamorosa trattativa svelati da Romano ... tuttojuve.com

Inter all-in su Romero, c'è l'offerta al Tottenham. Ma restano aperti dei casiNei giorni scorsi il ds Ausilio - che non partirà per la tournée a Hong Kong e Australia della squadra (resteranno a Milano anche Marotta e Baccin) - ha incontrato gli agenti di Romero, presenti a Mil ... tuttosport.com