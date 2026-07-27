Mercato Inter c’è il sì di John Stones | accordo verbale e firma sempre più vicina

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Alberto Petrosilli Il difensore inglese Stones ha accettato la proposta nerazzurra: ora resta da formalizzare l’intesa. Tutti gli aggiornamenti. L’ Inter è pronta ad accogliere John Stones, che avrebbe dato il proprio assenso verbale al trasferimento in nerazzurro. Il difensore inglese è destinato a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu, con l’accordo tra le parti ormai a un passo dalla definizione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Manchester City, terminata con la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, Stones è rimasto svincolato ed è quindi libero di firmare con un nuovo club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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