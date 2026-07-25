Mercato Inter piovono conferme! Accordo verbale con Bisseck | rinnovo fino al 2031 sempre più vicino

Il difensore tedesco ha accettato l’offerta dell’Inter e l’accordo verbale è stato raggiunto. La firma ufficiale non è ancora stata annunciata, ma il rinnovo del contratto del giocatore con il club nerazzurro è sempre più vicino. La trattativa riguarderebbe un prolungamento fino al 2031, consolidando la presenza del calciatore nella rosa della squadra.

di Alberto Petrosilli Fabrizio Romano: il difensore tedesco Bisseck ha accettato l’offerta nerazzurra, manca solo l’ufficialità. L’ Inter blinda uno dei pilastri del presente e del futuro. Yann Bisseck ha infatti raggiunto un accordo verbale con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto fino a giugno 2031, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme il percorso iniziato nelle ultime stagioni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A riferire la notizia è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui il difensore tedesco ha accettato le condizioni proposte dalla società, trovando un’intesa totale con la dirigenza. Restano ora da completare gli ultimi passaggi formali prima della firma e dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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