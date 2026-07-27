meneghin quando fu a un passo dalla fortitudo

Nel 2000, Meneghin fu vicino a trasferirsi alla Fortitudo Bologna. In quell’estate, il giocatore era cercato da Olympiacos e Barcellona, ma il trasferimento non si concretizzò. La vicenda ricordò episodi simili avvenuti in passato, quando il nome di Meneghin era stato al centro di trattative con diverse squadre. La trattativa non portò a un accordo e Meneghin rimase in Italia.

Meneghin alla Fortitudo. Scene già viste nell’estate del 2000. Quando Andrea, cercato da Olympiacos Pireo e Barcellona, è protagonista inconsapevole del derby delle Due Torri. Nel 1999 Andrea ha vinto da protagonista lo scudetto di Varese (quello della stella) e pure l’Europeo. Un anno dopo, lo vogliono la Virtus di Ettore Messina (anche se il vice, Giordano Consolini, spinge per Manu Ginobili) e la Fortitudo di Carlo Recalcati, suo maestro a Varese nonché fresco tricolore con l’Aquila. Andrea arriva in Fortitudo con un contratto quinquennale, rescisso dopo due stagioni, perché il rendimento non è pari alle attese. Ma il Meneghin al quale pensavamo, non è Andrea, ma papà Dino, icona di Varese prima e Milano poi, con un passaggio a Trieste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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