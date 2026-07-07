In classifica resta esattamente a metà, 47esimo su 92 sindaci dei capoluoghi di provincia italiani. Ma il dato politicamente più rilevante del Governance Poll 2026 - l’indagine sul gradimento degli amministratori locali pubblicata sul Sole 24 Ore - è un altro: il consenso del sindaco di Monza Paolo Pilotto è cresciuto, ed oggi raggiunge il 53,5%, superando sia il risultato elettorale del 2022 sia le rilevazioni degli ultimi anni. Al ballottaggio del giugno 2022, infatti, Pilotto aveva conquistato Palazzo comunale con il 51,2% dei voti. A quattro anni di distanza il saldo è di +2,3 punti percentuali. Il suo indice di gradimento, invece, era al 49,5% nel 2024, sceso al 49% nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Promosso dalla hit del Sole. Pilotto, passo dopo passo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un posto al sole, le anticipazioni del 15 giugno 2026: Gianluca è a un passo dalla veritàIl 15 giugno 2026, Un posto al sole torna con le anticipazioni di una nuova puntata.

Benevento, coreografia costruita passo dopo passo: lavoro, collaborazione e visioneA Benevento, la realizzazione della scenografia portata in scena allo stadio Ciro Vigorito è frutto di un lungo processo che ha richiesto mesi di...