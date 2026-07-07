Promosso dalla hit del Sole Pilotto passo dopo passo

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sindaco di un capoluogo di provincia si mantiene al 47° posto nella classifica tra i 92 primi cittadini italiani, con un punteggio stabile. La posizione si riferisce a una classifica che valuta i sindaci sulla base di determinati parametri, senza indicare variazioni rispetto a precedenti rilevazioni. La classifica si aggiorna periodicamente e si basa su dati raccolti in modo oggettivo, senza considerazioni soggettive o opinioni. La posizione attuale rappresenta il risultato di questa valutazione in modo statico rispetto alla precedente pubblicazione.

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In classifica resta esattamente a metà, 47esimo su 92 sindaci dei capoluoghi di provincia italiani. Ma il dato politicamente più rilevante del Governance Poll 2026 - l’indagine sul gradimento degli amministratori locali pubblicata sul Sole 24 Ore - è un altro: il consenso del sindaco di Monza Paolo Pilotto è cresciuto, ed oggi raggiunge il 53,5%, superando sia il risultato elettorale del 2022 sia le rilevazioni degli ultimi anni. Al ballottaggio del giugno 2022, infatti, Pilotto aveva conquistato Palazzo comunale con il 51,2% dei voti. A quattro anni di distanza il saldo è di +2,3 punti percentuali. Il suo indice di gradimento, invece, era al 49,5% nel 2024, sceso al 49% nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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