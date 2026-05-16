Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, ha trascorso 14 mesi lontano dal campo a causa di un infortunio e di un periodo di riabilitazione, prima di tornare a giocare regolarmente con la squadra. Durante quel periodo, il club ha deciso di rinnovare il contratto del giocatore, prolungandone l’accordo fino al 2031. Attualmente, Mainoo rappresenta una figura chiave nel centrocampo dei Red Devils, sotto la guida temporanea di Michael Carrick, che ha affidato a lui una posizione centrale nella formazione.

Oggi Kobbie Mainoo è l’intoccabile del centrocampo del Manchester United, blindato con un rinnovo faraonico fino al 2031 e rimesso al centro del villaggio dall’interim boss Michael Carrick. Ma fino a pochissimi mesi fa, la situazione era diametralmente opposta. Sotto la gestione di Ruben Amorim, il prodotto del vivaio inglese era finito clamorosamente ai margini. Un gelo tecnico e tattico durato 14 mesi, che aveva spinto il giocatore a chiedere la cessione e che lo aveva portato a un passo dal vestire la maglia del Napoli. In una recente intervista a Sky Sport, Mainoo ha ripercorso quel periodo buio, senza nascondere le evidenti criticità di una gestione, quella del tecnico portoghese, che stava per bruciare uno dei patrimoni del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mainoo e i 14 mesi di esilio con Amorim: quando il talento dello United fu a un passo dal Napoli

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