Giorgia Meloni raggiunge quota 8 milioni di follower su Instagram e consolida il primato di leader politico europeo più seguito. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio Arcadia, secondo cui l’account della presidente del Consiglio è passato da 7 a 8 milioni di follower in poco più di un mese. Secondo il report, la crescita più recente è stata favorita soprattutto dal contesto internazionale e, in particolare, da una campagna di trolling promossa da studenti indiani, che ha aumentato la visibilità del profilo della premier producendo come effetto inatteso anche un incremento dei follower. Nella classifica dei leader europei più seguiti, Meloni guida la classifica con 8 milioni di follower, davanti al presidente francese Emmanuel Macron (6,9 milioni). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni sfonda il numero degli 8 milioni di follower su Instagram: è la leader politica europea più seguita

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