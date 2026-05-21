Giorgia Meloni ha raggiunto un nuovo record diventando la leader europea più seguita su Instagram. La premier italiana ha superato Emmanuel Macron sia nel numero totale di follower che nell’incremento di seguaci nell’ultimo anno. Questo risultato si aggiunge ai dati relativi alla presenza sui social media, evidenziando un aumento costante di presenza e visibilità online. La leader italiana ha ottenuto un incremento di follower superiore rispetto a quello del presidente francese, consolidando la sua posizione sui social network.

La società Arcadia scatta la fotografia dei numeri assoluti e della crescita nell'anno: Italia batte Francia 2 a 0. Virali i post con il premier indiano Modi: il team "Melodi" è sempre virale. Il gradimento social suggella il partenariato strategico speciale tra i rispettivi Paesi Nuovo primato per Giorgia Meloni: è la leader europea più seguita su Instagram. La premier italiana ha scalzato Emmanuel Macron, sia in termini assoluti sia in termini di crescita nell’arco dell’ultimo anno. Secondo un Instant Mood dell’agenzia di comunicazione e marketing strategico Arcadia, il presidente francese ha registrato un aumento di 2 milioni di follower, che lo hanno portato a 6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sorpassa Macron su Instagram: la premier italiana è la leader europea più seguita

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Meloni & Macron Go At Each Other: World Watches Drama Unfold As France Prez Asks Italy PM Not To...

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