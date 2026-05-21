Meloni supera Macron è lei la leader Ue con più follower su Instagram

La premier italiana ha raggiunto il numero più alto di follower su Instagram tra i leader europei, superando il presidente francese. Nei giorni scorsi, ha pubblicato diversi contenuti legati a un incontro internazionale, ottenendo un record di “like” e interazioni sulla piattaforma social. La crescita dei follower è stata rapida e ha attirato l’attenzione dei media, mentre le immagini e i messaggi condivisi sono stati ampiamente condivisi e commentati dagli utenti.

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Saranno stati anche i recenti post virali con il premier indiano Narendra Modi a dare una “spinta” all’engagement social di Giorgia Meloni che con 6.5 milioni di follower diventa la leader europea più seguita su Instagram. Lo dicono i dati dell’Instant Mood di Arcadia, che certificano il sorpasso della premier italiana nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron. Negli ultimi 12 mesi i nuovi follower di Meloni sono stati 2,7 milioni e quelli di Macron 2 milioni, ma solo negli ultimi 3 giorni l’account della premier collezionato 472mila nuovi follower e quello di Macron di 2.900. Il leader transalpino, nel dettaglio, è fermo a 6.557.025 follower, Meloni avanza a 6. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni supera Macron, è lei la leader Ue con più follower su Instagram ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni Macron Meet | Emmanuel Macron Hosts Giorgia Meloni For Hormuz Talks Sullo stesso argomento Meloni, boom di follower su Instagram. E Trump li perde. Cos'è successo nelle ultime oreForse è solo una coincidenza, oppure è una scelta voluta da parte dei follower italiani di Donald Trump: nel giorno in cui il presidente degli Stati... Sondaggi politici: Macron il leader più apprezzato in Ue, Sanchez il più amato dagli italianiEmmanuel Macron non sarà molto amato in patria, ma in Europa è il leader che gode del gradimento più alto. Meloni sorpassa Macron su Instagram: decisive le caramelle MelodyGiorgia Meloni supera Emmanuel Macron e conquista il primato europeo su Instagram. Con 6.559.494 follower, la presidente del Consiglio ha scavalcato il capo dell’Eliseo, fermo a ... ilmessaggero.it Giorgia Meloni star di Instagram, è la leader più seguita in Europa. I numeri impressionantiA rendere il quadro ancora più evidente è lo sprint più recente: solo negli ultimi tre giorni, la premier ha incassato +472 mila nuovi follower ... affaritaliani.it