Meloni inchioda Schlein sul caso Ranucci | Ha gettato ombre sul Governo ora chieda scusa

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha accusato Elly Schlein di aver gettato ombre sul Governo riguardo alla vicenda della bomba scoppiata nel ottobre 2025 davanti alla casa di un giornalista. Meloni ha chiesto a Schlein di chiedere scusa per quanto accaduto, sostenendo che le dichiarazioni della leader dell'opposizione abbiano contribuito a creare una situazione di tensione. La questione riguarda le responsabilità e le parole pronunciate nel contesto delle indagini sulla bomba.