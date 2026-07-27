Meloni inchioda Schlein sul caso Ranucci | Ha gettato ombre sul Governo ora chieda scusa
Giorgia Meloni ha accusato Elly Schlein di aver gettato ombre sul Governo riguardo alla vicenda della bomba scoppiata nel ottobre 2025 davanti alla casa di un giornalista. Meloni ha chiesto a Schlein di chiedere scusa per quanto accaduto, sostenendo che le dichiarazioni della leader dell'opposizione abbiano contribuito a creare una situazione di tensione. La questione riguarda le responsabilità e le parole pronunciate nel contesto delle indagini sulla bomba.
Giorgia Meloni torna ad attaccare Elly Schlein sul caso della bomba esplosa nell'ottobre del 2025 davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Lo fa con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale mette a confronto alcune dichiarazioni rilasciate dalla segretaria del Partito Democratico allora ed oggi, accusandola di aver cambiato versione dopo gli sviluppi dell'inchiesta. Nel post, la presidente del Consiglio ricorda innanzitutto le parole pronunciate da Schlein il 18 ottobre 2025 al congresso del Partito del Socialismo Europeo ad Amsterdam: «Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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