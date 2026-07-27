Meloni e Piantedosi in Val di Susa | Violenza organizzata | Salvini a Zona Bianca | Hanno cercato il morto è terrorismo

La premier e il ministro dell’Interno sono stati in Val di Susa, dove hanno assistito agli scontri tra manifestanti No Tav e forze dell’ordine. Dopo gli attacchi di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità, sono ripartiti in elicottero. Il governo ha definito gli episodi come atti di violenza organizzata e terrorismo, con il ministro Piantedosi che ha accusato i manifestanti di aver cercato il morto.

Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, lasciano in elicottero Val di Susa dopo gli assalti No Tav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere: "Questo non è dissenso, è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia il massimo". Matteo Salvini, intervenuto a Zona Bianca su Rete 4, ha aggiunto: "Hanno cercato il morto, questo è terrorismo internazionale"., "Centoventi operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'Alta velocità Torino-Lione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Meloni e Piantedosi in Val di Susa. No Tav: quattro fermati

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