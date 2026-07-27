Assalto dei No Tav la rabbia di Meloni | Questo non è dissenso ma violenza organizzata Il sopralluogo con il ministro Piantedosi in Val di Susa – Il video

Durante le manifestazioni No Tav in Piemonte sabato, la premier ha commentato l’episodio, definendo quanto avvenuto come violenza organizzata e premeditata, non dissenso. La sua affermazione si è basata sui fatti registrati in quei momenti. Contestualmente, un sopralluogo con il ministro dell’interno si è svolto in Val di Susa. Sono stati diffusi anche un video e dettagli relativi all’intervento delle forze dell’ordine durante le proteste.

Quanto accaduto sabato durante le manifestazioni No Tav in Piemonte per la premier Giorgia Meloni « non è dissenso, ma violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, in un video condiviso sui social al termine del sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei No Tav avvenuti sabato. Presente con lei anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sono «120 gli operatori delle forze dell’ordine rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione», ha aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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