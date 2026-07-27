meloni e piantedosi in val di susa indagini no tav

Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi sono stati in visita nella Val di Susa, a seguito degli attacchi ai cantieri No Tav. La premier ha definito gli episodi come violenza organizzata. Le autorità stanno portando avanti indagini per chiarire gli incidenti e identificare i responsabili. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sui dettagli delle indagini o sui provvedimenti in corso. La zona rimane sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi in val di Susa dopo gli assalti No Tav ai cantieri. “violenza organizzata”, dice la premier. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giorgia Meloni in Val Di Susa - Chiomonte

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