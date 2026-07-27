Assalto dei No Tav Meloni e Piantedosi in Val di Susa Fermati alcuni antagonisti stranieri

Da open.online 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La premier Meloni e il ministro Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità, danneggiati durante un assalto sabato. Durante l’episodio, alcuni antagonisti stranieri sono stati fermati. La visita segue le tensioni legate alle proteste contro i lavori ferroviari. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di polizia o sull’identità delle persone fermate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno  Matteo Piantedosi  si trovano in Val di Susa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, danneggiati dagli antagonisti del movimento No Tav sabato pomeriggio. Presenti sul posto ci sono  il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Torino Massimo Gambino e il prefetto Donato Cafagna. Per gli antagonisti l’accusa è reato di devastazione. Nelle ultime ore sono stati fermati quattro antagonisti di nazionalità straniera, ritenuti appartenenti al “Blocco nero” che ha assaltato il cantiere di Chiomonte provocando oltre un milione di euro di danni. Proseguono le indagini della polizia di Stato della Questura di Torino per identificare altri protagonisti dell’attacco, che il titolare del Viminale oggi ha definito, « contro lo Stato ». 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attivisti No Tav all'assalto del cantiere di Chiomonte. Lancio di pietre e bombe carta con...

Video Attivisti No Tav all'assalto del cantiere di Chiomonte. Lancio di pietre e bombe carta con...

Notizie e thread social correlati

Assalto ai cantieri Tav, fermati quattro antagonisti stranieri. Meloni e Piantedosi in Val di SusaQuattro antagonisti stranieri, presumibilmente membri del gruppo noto come Blocco Nero, sono stati arrestati dalla polizia di Torino per le violenze...

Manifestazione No Tav, Meloni e Piantedosi in Val di Susa | Fermati 4 antagonisti stranieriLa polizia ha fermato quattro antagonisti stranieri durante gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, dove si sono verificati attacchi ai cantieri...

Temi più discussi: No Tav, scontri in Val Susa. Meloni: violenza non piega lo Stato. Mattarella: grato e vicino ad agenti feriti; Val di Susa, scontri alla marcia No Tav. Assaltato cantiere di Chiomonte. FOTO; No Tav, l’assalto di centinaia di manifestanti: fiamme ai mezzi dei carabinieri; Guerriglia No Tav in Val di Susa: ci sono 60 agenti feriti. Meloni: Lo Stato non si piega.

val di susa assalto dei no tavGuerriglia in Val di Susa, 60 feriti per l’assalto No Tav. Chiusa l’autostrada, fermata circolazione dei treniPietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere della Tav. Come accade ormai ogni anno, il Festival ... ilmessaggero.it

val di susa assalto dei no tavAssalto dei No Tav in Val di Susa, 450 identificati anche tra Francia e Belgio. Gli antagonisti: Una grande giornata di lottaDue camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. Sessanta agenti feriti. È il ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web