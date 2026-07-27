Assalto dei No Tav Meloni e Piantedosi in Val di Susa Fermati alcuni antagonisti stranieri

La premier Meloni e il ministro Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità, danneggiati durante un assalto sabato. Durante l’episodio, alcuni antagonisti stranieri sono stati fermati. La visita segue le tensioni legate alle proteste contro i lavori ferroviari. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di polizia o sull’identità delle persone fermate.

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si trovano in Val di Susa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, danneggiati dagli antagonisti del movimento No Tav sabato pomeriggio. Presenti sul posto ci sono il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore di Torino Massimo Gambino e il prefetto Donato Cafagna. Per gli antagonisti l’accusa è reato di devastazione. Nelle ultime ore sono stati fermati quattro antagonisti di nazionalità straniera, ritenuti appartenenti al “Blocco nero” che ha assaltato il cantiere di Chiomonte provocando oltre un milione di euro di danni. Proseguono le indagini della polizia di Stato della Questura di Torino per identificare altri protagonisti dell’attacco, che il titolare del Viminale oggi ha definito, « contro lo Stato ». 🔗 Leggi su Open.online

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