Manifestazione No Tav Meloni e Piantedosi in Val di Susa | Fermati 4 antagonisti stranieri

La polizia ha fermato quattro antagonisti stranieri durante gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, dove si sono verificati attacchi ai cantieri della nuova linea ferroviaria ad alta velocità. La premier e il ministro dell’Interno sono presenti in zona per un sopralluogo, dopo l’episodio che ha coinvolto gruppi di manifestanti. Gli scontri hanno portato a un intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato i quattro coinvolti.

Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono in Val di Susa per un sopralluogo, dopo gli assalti No Tav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. I due esponenti del governo sono arrivati all'aeroporto di Torino Caselle, da dove si stanno spostando in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia, Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino, Massimo Gambino, e al prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna. Ci sarebbero quattro persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto Blocco Nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della polizia di Stato della Questura di Torino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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