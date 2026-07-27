Meghan Markle e il principe Harry hanno trascorso le vacanze in Europa con i figli, Archie e Lilibet. Durante il soggiorno, sono stati fotografati mentre visitavano Althorp House, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire, dove è sepolta la principessa Diana. La visita alla residenza includeva momenti di relax tra bagni al mare e tuffi in piscina. Le immagini mostrano i figli dei Duchi di Sussex in compagnia dei genitori nella storica tenuta.

Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso da trascorre le vacanze in Europa con i figli Archie e Lilibet. Tra bagni al mare e tuffi in piscina, i Duchi di Sussex sono andati anche ad Althorp House, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire, dove è sepolta la principessa Diana. Le foto pubblicate da Meghan hanno subito fatto il giro del web. Meghan Markle, il principe Harry e i loro due figli, Archie e Lilibet sembrano più uniti che mai. La Duchessa di Sussex ha infatti condiviso una serie di foto su Instagram delle vacanze trascorse in Europa, per l’esattezza nel Regno Unito, foto che li ritraggono sorridenti e molto sereni. Tra bagni al mare, tuffi in piscina e passeggiate, Harry e Meghan si sono goduti momenti preziosi con i propri figli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Meghan Markle porta i figli alla casa di Diana: le foto di Althorp commuovono

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Meghan Markle and Prince Harry Finally React to Major Claims

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