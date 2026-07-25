Archie e Lilibet hanno visitato Althorp House, la casa d’infanzia della principessa Diana. La residenza, situata in Inghilterra, è anche il luogo di sepoltura della principessa. Le foto della visita sono state condivise da Meghan Markle sui social media, mostrando i bambini tra gli ambienti della tenuta. La visita si è svolta durante un viaggio in Inghilterra, che ha incluso anche questa tappa significativa.

Una tappa principale e significativa del loro viaggio in Inghilterra è stata la visita ad Althorp House, la casa d'infanzia della nonna, Lady Diana, e luogo in cui riposa la sua salma. Si tratta della prima volta in assoluto che i bambini visitano questo posto così importante per la storia della famiglia del padre. Meghan Markle ha mostrato su Instagram alcune immagini accompagnate dalla semplice didascalia «Vacanze estive». Uno degli scatti mostra Harry, Archie e Lilibet di spalle mentre percorrono un sentiero erboso fiancheggiato da alberi e siepi. Molti ritengono che la foto sia stata scattata ad Althorp. Harry e Archie hanno in mano... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Archie e Lilibet in visita alla casa d'infanzia della Principessa Diana: le foto delle «vacanze estive» condivise da Meghan Markle

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Harry & Meghan Prepare an Emotional Moment for Archie and Lilibet at Princess Diana's Childhood Home

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