Meghan Markle la foto che ha diviso il web | c’entra Lady Diana

Meghan Markle ha pubblicato un post su Instagram con l'emoji del sole e alcune foto di famiglia, accompagnate dalla didascalia “Summer Holiday”. Nonostante la semplicità del contenuto, il post ha suscitato reazioni e divisioni online, attirando l'attenzione dei media. La pubblicazione ha generato discussioni e interpretazioni diverse, portando alla ribalta l'argomento sui social media e tra il pubblico.

“Summer Holiday”, un’emoji del sole e una manciata di foto di famiglia. Sulla carta, la didascalia più innocua e banale del mondo. Eppure Meghan Markle è riuscita a trasformare anche un album delle vacanze in un caso internazionale. Il carosello pubblicato su Instagram dalla Duchessa di Sussex raccoglie una decina di scatti dell’estate in famiglia: il principe Archie con il cappello da pilota nella cabina di un aereo, Harry che lancia Lilibet in piscina, cartoline di una normalità dorata. Poi c’è quella foto. E su quella foto, il popolo dei royal watcher non ha avuto alcuna intenzione di passare oltre. Meghan Markle, la foto che ha scatenato la bufera. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Meghan Markle & Prince Harry Arrive in Style

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