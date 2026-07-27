Meghan Markle a Masterchef Australia | a sorpresa la chiamata in diretta di Harry | VIDEO

Durante la registrazione di Masterchef Australia, Meghan Markle è stata sorpresa da una chiamata in diretta del principe Harry. La telefonata è avvenuta mentre la Markle si trovava in gara come giudice. La chiamata è stata trasmessa durante la trasmissione, senza preavviso. Non sono stati forniti dettagli su cosa si siano detti i due durante la conversazione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori.

Il principe Harry ha deciso di fare una sorpresa a Meghan Markle mentre è a Masterchef Australia per fare da giudice: l'ha videochiamata per farle un saluto Meghan Markleè stata ospite aMasterchef Australiafacendo da giudice speciale e per l’occasione suo marito Harry ha deciso di farle una gradita sorpresa: una videochiamata nella quale le ha fatto un saluto. Infatti in questi giorni di registrazione la coppia si è dovuta separare e il fuso orario e la distanza si sono fatte sentire. Questo ha rappresentato per lei il suo debutto televisivo e questa scelta, da parte della produzione, arriva dopo che lei ha dimostrato,nel suo docufilm, di avere una predilezione per la cucina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Meghan Markle MasterChef Australia Review: What Really Happened!

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