Durante una puntata di MasterChef Australia, Meghan Markle è apparsa come giudice per un giorno. A sorpresa, il principe Harry ha effettuato una videochiamata per parlare con lei davanti ai partecipanti e agli spettatori, creando un momento inaspettato. La telefonata è durata alcuni minuti, durante i quali i due hanno scambiato qualche parola prima che la trasmissione riprendesse il suo corso.

Sorpresa per i partecipanti e gli spettatori di MasterChef Australia: oltre ad avere Meghan Markle in persona nei panni di giudice per una puntata hanno potuto “incontrare”, pur solo virtualmente, anche il principe Harry, che ha voluto videochiamare la moglie. Meghan giudice a MasterChef, e Harry la videochiamata a sorpresa. La puntata è stata registrata durante la visita di Harry e Meghan in Australia, lo scorso aprile, ed è andata in onda il 26 luglio. Il duca di Sussex, che nelle ore in cui la moglie si trovava negli studi di Melbourne era a Canberra, ha videochiamato Meghan per salutarla. I produttori le hanno passato il telefono poco... 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Il principe Harry ha videochiamato a sorpresa la moglie Meghan Markle durante la sua partecipazione come giudice per un giorno a MasterChef Australia

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Prince Harry's surprise on-air facetime call to Meghan | Today Show Australia

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