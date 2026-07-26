Durante la trasmissione di MasterChef Australia, un concorrente ha incontrato improvvisamente Harry, che si è presentato senza preavviso. La visita si è svolta durante la fase finale del programma, senza annunci ufficiali. Meghan Markle, coinvolta nel progetto culinario, ha condiviso momenti di collaborazione con il marito in passato. La presenza di Harry ha attirato l’attenzione dei presenti, ma non sono stati rilasciati dettagli sulla durata o il motivo dell’incontro.

La passione per la cucina continua a essere uno degli elementi che più caratterizzano la nuova immagine pubblica di Meghan Markle. Dopo il lancio della serie Netflix With Love, Meghan e i tanti contenuti dedicati alla vita domestica, la Duchessa del Sussex è stata protagonista di una nuova apparizione televisiva, questa volta come giudice speciale di MasterChef Australia. Nel corso della puntata che l’ha vista protagonista, Meghan ha ricevuto una sorpresa speciale. Mentre stava assaggiando i piatti preparati dai concorrenti, è arrivata una videochiamata di Harry. Harry sorprende Meghan Markle a “MasterChef Australia”. Meghan Markle pensava di essere l’unica sorpresa per i concorrenti di MasterChef Australia quando ha fatto capolino in studio nei panni di giudice speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Meghan Markle, Harry la “raggiunge” a sorpresa durante MasterChef Australia

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Meghan Markle and Prince Harry give a new peek inside their $14M Montecito mansion | Royals Recap

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