Meghan c’è una telefonata per te | il principe Harry chiama in diretta a sorpresa mentre la moglie è in onda a Masterchef la sua improvvisata scatena le polemiche

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una trasmissione di Masterchef Australia, il principe Harry ha chiamato in diretta la moglie, la duchessa del Sussex, mentre era in onda come giudice. La telefonata improvvisa ha suscitato reazioni contrastanti sui social e tra il pubblico. L'episodio è stato trasmesso recentemente, con il principe che ha comunicato di avere una chiamata per Meghan. La scena ha generato discussioni sulla spontaneità dell’evento e sul suo impatto pubblico.

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“Meghan, c’è una telefonata per te”. E’ andata più o meno “spontaneamente” così nell’episodio di Masterchef Australia appena trasmesso in tv e al quale ha partecipato la duchessa del Sussex in qualità di giudice. La sorpresa consisteva nella chiamata di Harry che, in video, faceva irruzione sul set della gara tra cuochi, come se niente fosse. “E’ mio marito”, ha quindi sorriso lei, che ha chiesto di essere chiamata “solo” Meghan, mentre ha preso in mano il telefono per mostrare al pubblico la faccia in primo piano del principe dai capelli rossi. Entusiasmo e giubilo si sono immediatamente diffusi sulla balconata dove, chi aveva superato la prova precedente, stava assistendo alla gara tra i concorrenti alle prese con i fornelli ed il giudizio (mai arrivato) di Meghan che cerca il successo anche vendendo i suoi prodotti on line. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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