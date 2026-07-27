I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita, dopo i raid di sabato che avevano colpito impianti di Aramco. È stato colpito il più grande impianto petrolifero del mondo, secondo quanto riferito. La tensione nella regione aumenta mentre il conflitto tra Iran e Stati Uniti rischia di espandersi. Non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze immediate degli attacchi.

Sale la tensione inMedio Orientee il confitto traIrane Stati Uniti rischia pericolosamente di allargarsi. I ribelliHouthidello Yemen hanno rivendicato nuovi attacchi alle infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita, dopo i raid che già lo scorso sabato avevano colpito gli impianti del colosso saudita Aramco. Da parte sua, l’agenzia iranianaFarsha diffuso foto che testimonierebbero di un incendio nel più importanteimpianto petrolifero dell’Arabia Saudita. Immagini satellitari mostrano infatti colonne di fumo e fiamme nel sito di Abqaiq (Buqayq), il quale è un nodo fondamentale della rete petrolifera del Paese e consente diconvogliare il greggio verso il terminale di Yanbu, sul Mar Rosso,riducendo così la dipendenza dal passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, al momento chiuso dai Pasdaran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Medio Oriente, Houthi attaccano infrastrutture petrolifere Arabia Saudita: colpito il più grande impianto del mondo

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Iran to trigger Global Energy Crisis if US strikes Infrastructure. Israel smashed by Iran's Missiles

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