Iran tensione nel Mar Rosso | Houthi attaccano due petroliere dell’Arabia Saudita

Due petroliere dell’Arabia Saudita sono state attaccate nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi. La scorsa settimana, gli Houthi avevano dichiarato che avrebbero bloccato tutte le navi saudite che attraversano lo stretto di Bab el Mandeb, collegando il Mar Rosso all’Oceano Indiano. La regione rimane tesa, con il gruppo armato che ha aumentato le azioni militari nella zona.

Gli Houthi avevano annunciato la scorsa settimana che avrebbero bloccato tutte le navi dell’Arabia Saudita, Paese alleato degli Stati Uniti, che passano per lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l’Oceano Indiano. Il braccio di mare è, assieme a quello di Hormuz, uno dei più importanti per il passaggio del petrolio commercializzato a livello globale. La decisione è stata presa come ritorsione per una serie di bombardamenti reciproci avvenuti negli scorsi giorni con Riad L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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