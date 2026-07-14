Gli Houthi hanno lanciato un attacco con droni e missili contro l’aeroporto di Abha, nel sud dell’Arabia Saudita. La notizia è stata confermata dal gruppo armato yemenita, senza dettagli sulle eventuali conseguenze o danni causati. Nessuna comunicazione ufficiale delle autorità saudite è stata resa nota riguardo a eventuali interventi o ripercussioni. L’attacco rappresenta una delle azioni militari condotte dal gruppo contro obiettivi nel paese vicino.

Il gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver attaccato con missili e droni l’aeroporto di Abha, una grossa città nel sud dell’Arabia Saudita. Gli Houthi controllano da anni buona parte del territorio dello Yemen e sono in guerra con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, di cui l’Arabia Saudita è una delle principali alleate. Gli Houthi hanno detto che l’attacco è stato una risposta a un attacco contro la capitale yemenita Sana’a, attribuito dagli Houthi all’Arabia Saudita. L’attacco contro Sana’a è stato rivendicato dal governo temenita riconosciuto internazionalmente, che ha detto di averlo fatto per impedire l’atterraggio di un aereo proveniente dall’Iran, alleato degli Houthi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Houthi hanno colpito un aeroporto in Arabia Saudita con droni e missili

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Houthis Attack Saudi Arabia for First Time in Years

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