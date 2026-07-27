Mazzola | Su Pirlo e la Russia polemica ipocrita Ma io come ct avrei scelto Baldini

Da repubblica.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex calciatore ha commentato la polemica sulle scommesse e la presenza di Pirlo, sottolineando che l’attacco è pretestuoso. Ha aggiunto che molte società di scommesse sponsorizzano club e che, sulla questione russa, non si può chiedere a Pirlo di agire come la politica. Ha inoltre affermato che, se fosse stato lui, avrebbe scelto Baldini come ct.

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L’ex fuoriclasse dell’Inter e della Nazionale interviene sul caso Fonbet: “L’attacco è pretestuoso, le società di scommesse sponsorizzano molti club, e sulla questione russa non si può chiedere a Pirlo di fare quel che non fa la politica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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