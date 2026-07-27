Mazzola | Su Pirlo e la Russia polemica ipocrita Ma io come ct avrei scelto Baldini

Notizia in breve

L’ex calciatore ha commentato la polemica sulle scommesse e la presenza di Pirlo, sottolineando che l’attacco è pretestuoso. Ha aggiunto che molte società di scommesse sponsorizzano club e che, sulla questione russa, non si può chiedere a Pirlo di agire come la politica. Ha inoltre affermato che, se fosse stato lui, avrebbe scelto Baldini come ct.