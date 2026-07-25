pirlo accusato di fare propaganda per la russia ma da ct interromperebbe i rapporti con fonbet

Pirlo, candidato come ct della nazionale italiana, è stato accusato di aver promosso la Russia di Putin. La questione ha sollevato polemiche prima ancora dell’annuncio ufficiale, con critiche sulla possibilità che un rappresentante istituzionale possa fare propaganda per Mosca. Si è anche annunciato che, in caso di conferma, potrebbe interrompere i rapporti con la piattaforma di scommesse Fonbet. La discussione si concentra sul ruolo di una figura pubblica e sulla sua influenza internazionale.

La scelta di Pirlo ct dell'Italia fa discutere ancora prima dell'annuncio ufficiale. E' giusto che un ruolo così rappresentativo per un Paese possa fare propaganda per la Russia di Putin? Un ct non è un semplice allenatore di club, è una figura istituzionale, un volto che rappresenta l'Italia nel mondo. La polemica, comunque è destinata a spegnersi nell'esatto momento in cui Pirlo sarà nominato ct. Innanzitutto perché la nuova carica gli impedirebbe di essere sotto contratto con una società di scommesse e poi perché il suo ruolo di global ambassador del brand è strettamente legato al fatto di sedere sulla panchina dell'United Fc, squadra degli Emirati Arabi il cui presidente, Sergey Lomakin, ha notevoli interessi nel bookmaker russo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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