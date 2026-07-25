La nomina di Pirlo come commissario tecnico dell’Italia ha suscitato polemiche prima ancora della comunicazione ufficiale. La discussione si concentra non solo sul suo percorso professionale, considerato insufficiente da alcuni, ma anche su accuse di propaganda politica. Alcuni sostengono che la scelta possa essere influenzata da motivazioni extra sportive, alimentando il dibattito pubblico. La decisione, ancora in fase di definizione, ha acceso un confronto acceso tra sostenitori e detrattori.

La scelta di Pirlo ct dell'Italia fa discutere ancora prima dell'annuncio ufficiale. Non soltanto perché in molti non capiscono il motivo per cui un allenatore con un curriculum non straordinario possa essere chiamato alla guida della nazionale, ma anche per motivi che con il campo non hanno nulla a che vedere. E' giusto che un ruolo così rappresentativo per un Paese possa fare propaganda per la Russia di Putin? Un ct non è un semplice allenatore di club, è una figura istituzionale, un volto che rappresenta l'Italia nel mondo. Ed è proprio su questo piano che sta crescendo un fronte critico legato ad alcune sue recenti scelte extra-campo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La polemica su Pirlo ct non coinvolge solo il campo: c'è chi lo accusa di fare propaganda per la Russia

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