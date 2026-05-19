Il mondo del calcio si concentra sulle decisioni e sui cambi di allenatore di una delle squadre più seguite del paese. Dopo l'annuncio della possibile partenza di un noto tecnico, i tifosi juventini si sono subito schierati per un suo possibile ritorno, mentre l'ambiente napoletano rivendica con orgoglio la propria identità e le proprie radici. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra le due tifoserie, alimentando discussioni che coinvolgono anche le scelte strategiche dei club e le fantasie di un ritorno di figure storiche.

Gira gira, Napoli torna sempre alla sua presunta diversità che sbandiera con orgoglio. Da quando è notizia che Conte lascerà il Napoli, l’ambiente juventino ovviamente sogna il suo ritorno a occhi aperti. Un comportamento di buon senso, con tutto il riguardo per Luciano Spalletti. Allo stesso modo, che piaccia o meno, l’interismo in questi due anni ha temuto Antonio Conte non il Napoli. Quanta differenza con una discreta fetta della tifoseria napoletana che si esercita da mesi in singolari distinguo sullo scudetto dello scorso anno (“ce l’ha regalato l’Inter, non lo abbiamo vinto noi”), su questo secondo posto (inutile come quello di Ancelotti) e altri concetti che vi risparmiamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ricordi che quando ha scelto in nome del populismo, ha sempre fatto disastri

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