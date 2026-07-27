L'agente di un calciatore del Napoli ha dichiarato che la società farà di tutto per mantenere il giocatore in rosa. Il club ha concluso il ritiro di Dimaro con una vittoria contro la Carrarese, ma il mercato rimane fermo. Tra i ruoli da rafforzare c’è anche quello del vice Di Lorenzo. La trattativa sul rinnovo o sulla cessione non ha ancora subito sviluppi ufficiali. La squadra si prepara alla nuova stagione senza ancora aver finalizzato tutte le operazioni di mercato.

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con la vittoria di ieri sulla Carrarese, ma il calciomercato azzurro resta fermo. Tra i ruoli da rinforzare c’è anche quello del vice Di Lorenzo. Il profilo più indicato per occupare questo slot, almeno per il momento, sembra quello di Favasuli, ma su quest’ultimo aspetto bisogna segnalare anche le dichiarazioni dell’agente di Pasquale Mazzocchi. L’agente di Mazzocchi: “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio”. Marco Sommella, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti parlato così: “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio. È un collante tra i nuovi e i vecchi, è voluto bene da tutti e ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis, che gli ha fatto una promessa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mazzocchi, l’agente: “Credo che il Napoli farà di tutto per tenerlo in rosa”

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Vergara e Mazzocchi prima di Pisa-Napoli

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