Napoli l’agente di Lukaku rivela | Non credo che…

L’agente di Lukaku ha dichiarato che il trasferimento del giocatore dal Napoli sembra ormai certo. A Sky Sport, ha spiegato che le decisioni del club, dopo l’addio di Conte e l’acquisto di Hojlund, rendono difficile la sua permanenza. Lukaku, dunque, potrebbe lasciare la squadra già in estate. La situazione sembra definita e non ci sono indicazioni di un possibile cambiamento nel breve termine.

Romelu Lukaku lascerà il Napoli in estate con ogni probabilità. L’agente Federico Pastorello ha confermato a Sky Sport che la permanenza del belga è complicata visti i piani azzurri dopo l’addio di Conte e il riscatto di Hojlund. Lukaku e il Napoli: storia al capolinea?. La decisione è già matura. Pastorello ha spiegato chiaramente come il club campano non intenda trattenere due punte di questo calibro nella prossima stagione. Con l’allenatore che ha lasciato e la dirigenza pronta a investire su Hojlund riscattandolo dal Manchester United, lo spazio per il belga si è definitivamente chiuso. Non è una sorpresa: Lukaku ha raccolto soltanto 40 minuti di gioco e una rete nella fase conclusiva della stagione, un utilizzo marginale che ha evidenziato l’incompatibilità tattica con il progetto tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, il ritorno di Lukaku: come potrebbe cambiare la formazione di Conte | Sky Calcio Club

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