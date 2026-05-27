Pellegatti ha detto in un’intervista esclusiva a Milannews24 che, secondo lui, il Milan dovrebbe riorganizzarsi completamente in vista del futuro. Ha aggiunto che non ritiene probabile l’arrivo di Xavi come allenatore, mentre ha indicato interesse per Glasner. Queste sono le dichiarazioni rilasciate dal giornalista, senza ulteriori dettagli o commenti.

Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni Milannews24: «Xavi non credo che venga. Piace questo Glasner.». Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24 per analizzare la stagione del Milan, il momento attuale e le prospettive future del club. Un punto di vista autorevole, che arriva in una fase delicata per l’ambiente rossonero e offre spunti importanti sul percorso della squadra e sulle scelte che attendono la dirigenza. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Buonasera Carlo, partiamo da un’analisi del momento del Milan: i rossoneri sono al centro dell’ennesima rivoluzione degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pellegatti in esclusiva a Milannews24: «Per il futuro credo che il Milan debba riorganizzare tutto. Xavi non credo che venga. Piace questo Glasner…»

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