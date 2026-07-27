Maye un po' acerbo bravo Mosconi Topalovic | Inter il bilancio dei giovani in ritiro

“Il ritiro è stato bello tosto ma ci è servito e soprattutto ci servirà per tutto il resto dell’anno”. La voce di Mattia Marello è un po’ quella di tutta l’Inter. Ma soprattutto di quei tanti giovani che Cristian Chivu ha fatto aggregare alla prima squadra. E non è stata soltanto una questione numerica, perché le assenze dei nazionali ancora in vacanza post Mondiale arrivavano a quota 6 elementi in meno; invece i baby portati a Donaueschingen e Karlsruhe sono stati 9 in tutto. C’è chi è emerso di più, chi un po’ meno, chi andrà a farsi le ossa in prestito in qualche altro club di Serie A o B e chi invece resterà in nerazzurro facendo la spola tra giovanili e prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Maye un po' acerbo, bravo Mosconi, Top...alovic: Inter, il bilancio dei giovani in ritiro

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