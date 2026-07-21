Mercato Inter bloccato Chivu cerca rinforzi in casa | da Stankovic a Mosconi il borsino giovani

A un mese dall'inizio del campionato, il mercato dell'Inter è ancora bloccato. I dirigenti nerazzurri affrontano difficoltà nel trovare rinforzi, tra restrizioni della proprietà e obiettivi sfumati, come Palestra e Khalaili. Il tecnico cerca di rafforzare la rosa con giovani come Stankovic e Mosconi, ma non ci sono ancora acquisti ufficiali. La sessione di mercato continua a procedere a rilento, con poche operazioni concluse finora.

A un mese dall'esordio in campionato contro il Monza, il mercato dell'Inter procede a fatica. L'inizio di questa sessione è sembrato un vero e proprio percorso a ostacoli per i dirigenti nerazzurri tra paletti della proprietà e obiettivi sfumati sul rettilineo finale (vedi Palestra e Khalaili). Nel frattempo, da poco meno di una settimane è iniziato il ritiro a Donaueschingen, in Germania. Cristian Chivu ha ritrovato buona parte della squadra, eccezion fatta per i giocatori che hanno preso parte al Mondiale, che potranno godere di qualche giorno di vacanza extra., Il tecnico romeno sperava di trovare anche qualche volto nuovo: in particolare il nuovo esterno destro o il centrale di difesa che gli era stato promesso per l'inizio della preparazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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